Roma 2021: Demos presenta liste per Gualtieri

"Pluralità per una città di tutti"

Medici, infermieri, avvocati, imprenditori, rappresentanti del mondo dell’associazionismo. Sono state presentate oggi le liste di Democrazia solidale – Demos per le elezioni di Roma del prossimo ottobre, a sostegno del candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri. Alla conferenza stampa sono intervenuti il consigliere regionale Paolo Ciani (terzo classificato alle primarie), Barbara Funari, coordinatrice romana di Demos e Roberto Gualtieri, candidato sindaco per il centrosinistra. Presenti anche diversi candidati. “Abbiamo nelle liste candidati provenienti da 18 Paesi d’origine e quattro continenti. A noi piace rappresentare la realtà per quello che è realmente: abbiamo molti candidati avvocati e del mondo dell’associazionismo, persone legate alla vita reale della Capitale – ha dichiarato Paolo Ciani di Democrazia solidale -. Bisogna investire tempo, risorse e pensiero: una città a misura dei fragili è una città migliore per tutti. Siamo alleati molto seri ma anche molto rigorosi. Demos potrà dare un grande contributo per questa coalizione”, ha concluso Ciani.

“Al centro di Demos e delle nostre liste c’è la politica dei valori della società e dei beni comuni: 15 liste, in tutti i municipi raggiunti dal dialogo costante con le persone – ha aggiunto Barbara Funari, coordinatrice della lista Democrazia solidale -. Un tema su tutti che ci preoccupa è quello di una città che vediamo troppo frammentata. Demos significa idee e sogni condivi, ricominciare ad avere un senso di comunità che contribuisce alla crescita comune. L’idea di politica e di città a misura di tutti è un’idea su cui tanti cittadini voglio impegnarsi – sottolinea Funari – Roma è stata una città cosmopolita da sempre, da prima ancora del cristianesimo e poi ancora di più con il cristianesimo. Con Demos abbiamo deciso di non arrenderci al declino di questa città ma combattere facendo valere le nostre idee. Vogliamo costruire Roma, la città di tutti: quindi ci mettiamo a disposizione di tutta la coalizione del centrosinistra e del nostro candidato sindaco Roberto Gualtieri”, ha concluso Funari.

“Sono delle liste bellissime frutto dell’impegno e della capacità che Demos ha avuto in questi anni di essere un soggetto importante per la società – ha detto il candidato sindaco a Roma del centrosinistra Roberto Gualtieri -. Sono orgoglioso che i ‘nuovi cittadini’ siano rappresentati in questa lista perché sono cittadini della nostra città. Quindi, è una lista che rappresenta parti importanti della società. Demos è radicato nella società, che con la sua particolarità costituisce una presenza preziosissima di un centrosinistra largo e rinnovato. E’ un alleato serio, affidabile e rigoroso, che con i suoi principi è riuscito a fare di questa pluralità di rappresentanza una visione generale che parla a tutta la città. Per noi la dimensione dell’inclusione non costituisce un capitolo a parte, con la vicinanza e l’inclusione si possono far funzionare meglio le politiche della mobilità e dei rifiuti”, ha concluso Gualtieri.