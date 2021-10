Roma 2021: Di Maio a Raggi, “insieme ci rialzeremo”

Il ministro ha ringraziato la sindaca uscente: "Rimarrai una figura preziosa per la nostra comunità". Intanto la leader di FdI Giorgia Meloni attacca il capo del Movimento, Giuseppe Conte: "Invece di restare qui al fianco di una persona del M5s che ha fatto una campagna elettorale con dignità e coraggio, sia scappato ad abbracciare il candidato vincente di un altro partito (Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli ndr)"

“Grazie Virginia Raggi, per tutto quello che hai fatto. Hai dato prova di essere una grande risorsa per il MoVimento 5 Stelle e rimarrai una figura preziosa per la nostra comunità. Il tuo impegno e i tuoi risultati sul campo sono un prezioso bagaglio da mettere a disposizione di tutti gli amministratori del MoVimento. Dobbiamo fare tesoro di queste esperienze di governo locale, valorizzando le competenze, a partire dalle tue. Varie volte siamo caduti, ma la vera forza si dimostra risollevandosi e conquistando nuovi traguardi. A te questa forza non manca, insieme ci rialzeremo”. Così su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Mentre la leader di Fratelli d’Italia attacca il capo politico del Movimento: “Ho trovato di pessimo gusto che Conte, segretario del M5s a fronte di un risultato obiettivamente molto significativo per Virginia Raggi, soprattutto in rapporto al risultato del M5s nel resto d’Italia, invece di restare qui al fianco di una persona del M5s che ha fatto una campagna elettorale con dignità e coraggio, sia scappato ad abbracciare il candidato vincente di un altro partito”.

Dopo aver ribadito “l’onore delle armi” nei confronti dell’ex sindaca di Roma, tornando a riferirsi alla scelta di Conte per il candidato sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ha concluso: “L’ho trovato ingeneroso e da vigliacchi, io non avrei mai fatto una cosa del genere”.