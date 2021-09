Roma 2021: Enrico Michetti lancia i candidati minisindaci del centrodestra – VIDEO

Grande attenzione sul tema dei rifiuti e in particolare sugli impianti di smaltimento

Il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti questo pomeriggio presenta i 15 candidati presidenti della coalizione per i Municipi. Nella lista si ritrovano i nomi di Roberto Santoro della Lega al IV municipio, Monica Picca (Lega) al X, mentre per il Primo Municipio correrà Lorenzo Santonocito di Fratelli d’Italia e al Terzo Giordana Petrella (FdI). Michetti li ha incontrati tutti al comitato elettorale di Fratelli d’Italia per “puntare su competenza e radicamento”. Maurizio Gasparri (commissario romano di Forza Italia) ha detto: “il centrodestra è forte e abbiamo il vantaggio della coesione”.

“Il piano rifiuti c’è, va attuato. Se ci si propone con dei provvedimenti che non vengono attuati è chiaro che l’amministrazione si paralizza. Coloro che oggi governano non hanno bisogno di programmi ma hanno bisogno di attuare quello che fanno, oggi perchè pensare a un programma che stravolgerebbe quello che loro non hanno fatto negli anni? Ecco è questo che non si comprende.” Queste le parole del candidato sindaco Michetti.