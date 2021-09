Roma 2021: Ev, stop a campagna elettorale inquinante, vietare uso di camion

Si punta a diminuire le emissioni, dito puntato contro le elezioni e le "vele" pubblicitarie

“Usare camion vela per fare campagna elettorale non è più accettabile in un momento di emergenza climatica. Questi mezzi si vedono spesso in doppia fila oppure intralciare il traffico”. Lo dichiarano in una nota Nando Bonessio, co-portavoce di Europa Verde Lazio, e Guglielmo Calcerano co-portavoce di Europa Verde Roma e candidato all’Assemblea capitolina.

“Non è possibile fare pubblicità in questo modo. Non è il messaggio di cui Roma ha bisogno. Chiediamo lo stop all’uso di tutti quei mezzi inquinanti per la campagna elettorale nella Capitale – proseguono Bonessio e Calcerano –. Noi di Europa Verde non li usiamo né li useremo. E invitiamo tutte le forze della nostra coalizione a fare altrettanto. Si devono poter invece utilizzare le biciclette e tutti quei veicoli che non danneggiano il nostro ambiente. Solo così a Roma si potrà respirare un’aria più pulita”.