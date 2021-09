Roma 2021: Giorgia Meloni lancia la squadra di Fratelli d’Italia per il consiglio comunale – VIDEO

Presentato anche il candidato sindaco Enrico Michetti

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha scelto la scalinata del palazzo dei congressi all’Eur per presentare i candidati in lista di Fratelli d’Italia per il consiglio comunale.

Per Meloni il centrodestra ha tutte le carte in regola per tornare al governo della città. Alla presentazione anche il candidato sindaco Enrico Michetti che ha nuovamente “preso nettamente le distanze” e ha annunciato imminenti provvedimenti nei confronti della candidata della sua Lista Civica Francesca Benevento per le dichiarazioni anti semite e no vax e ha fatto gli auguri alla comunità ebraica per la festività di Rosh Hashanah.