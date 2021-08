Roma 2021: Gualtieri, “istituiremo la figura del consigliere diplomatico, Roma tornerà capitale internazionale”

"Negli ultimi cinque anni la città ha perso troppe occasioni: dallo sport e le grandi agenzie internazionali, alle multinazionali estere e la tv pubblica che hanno deciso di investire altrove", ha detto il candidato a sindaco per la coalizione del centrosinistra

“Negli ultimi cinque anni Roma ha perso troppe occasioni: dallo sport e le grandi agenzie internazionali, alle multinazionali estere e la tv pubblica che hanno deciso di investire altrove. Bruciano ancora scelte irresponsabili come quella di rinunciare alla candidatura per le olimpiadi 2024 e per ospitare l’agenzia europea del farmaco” e “l’esclusione dall’Eurovision 2022 è solo l’ultimo smacco subito dai talenti della nostra città a causa dell’approssimazione e della mancanza di visione di questa amministrazione”. Lo scrive in un lungo messaggio su Facebook il candidato a sindaco per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, per il quale “l’attuale amministrazione è stata incapace di governare il cambiamento, vittima dei mutamenti imposti dalla globalizzazione e dai nuovi scenari geopolitici”.

Gualtieri sostiene che sia “tempo di restituire alla nostra città il fascino che da sempre la caratterizza ed il prestigio internazionale che merita” e spiega: “Per ridare centralità a Roma nelle relazioni internazionali, istituiremo la figura di ‘consigliere diplomatico’ che promuoverà la creazione del forum euro-mediterraneo come luogo di ricerca, dialogo e diplomazia, all’interno del quale avrà un ruolo significativo l’osservatorio euro-africano specializzato nello studio del cambiamento climatico nell’area del mediterraneo”.

Inoltre “candideremo Roma a diventare la sede dell’Health Emergency Response Authority (Hera), valorizzando il ruolo della città come capitale del settore biomedicale”, aggiunge il candidato del centrosinistra. Infine “per stimolare gli investimenti esteri, lanceremo fin da subito il programma Invest in Rome che prevede la creazione di un’agenzia specializzata per l’attrazione degli investimenti che promuoverà, con campagne di marketing territoriale, le grandi potenzialità di Roma nei mercati internazionali e faciliterà l’insediamento di aziende estere e le relazioni con gli stakeholders del territorio”, conclude Gualtieri.