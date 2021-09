Roma 2021: Gualtieri presenta il programma dei 15 municipi – VIDEO

"Non è una lista di cose. È una idea di città coerente e ambiziosa con programmi estremamente precisi e dettagliati", ha detto il candidato sindaco per il centrosinistra

“Noi abbiamo 15 programmi, nel vero senso della parola. Non è una lista di cose. È una idea di città coerente e ambiziosa con programmi estremamente precisi e dettagliati”. Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato a sindaco di Roma per la coalizione del centrosinistra, presentando i programmi dei 15 Municipi al suo Comitato.

“I nostri candidati – ha sottolineato Gualtieri – stanno facendo un lavoro straordinario non solo per il dettaglio del programma ma anche per la qualità umana con cui stanno mettendo in campo una bellissima campagna elettorale in tutti i quartieri”. In questo lavoro, ha aggiunto, “ci siamo concentrati alle specifiche criticità Municipio per Municipio, quartiere per quartiere”. Per Gualtieri si dovrà quindi puntare “a una visione della città che funziona, crea lavoro, una città dei giovani e delle donne, in un’idea di vita dei quartieri partecipata”.

E sul metodo l’esponente dem ha poi proseguito: “Questo lavoro non sarebbe stato possibile, però, senza il metodo del noi, dell’inclusione. Su questo programma abbiamo realizzato l’unità politica di un campo largo del centrosinistra, per un governo condiviso e ambizioso della città”.