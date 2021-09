Roma 2021: Gualtieri presenta lista Sce

"Fondamentali in coalizione su lotta a disuguaglianze"

Da sinistra a destra, i candidati in Sinistra civica ecologista: Giuseppe Libutti per Sinistra per Roma, Michela Cicculli per Liberare Roma, Marilena Grassadonia, attivista diritti Lgbt per Sinistra italiana, Roberta Agostini per Articolo 1. Al centro il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra: Roberto Gualtieri.

È stata presentata stamattina la lista Sinistra civica ecologista che nella coalizione di centrosinistra a supporto di Roberto Gualtieri sindaco riunisce diversi partiti quali Liberare Roma, Sinistra per Roma, Sinistra italiana. Ciascuna componente ha espresso più candidati per l’Assemblea capitolina e per i Municipi.

Per Liberare Roma dall’esperienza di Lucha y siesta c’è Michela Cicculli, per Sinistra per Roma l’avvocato esperto di concessioni del patrimonio pubblico, Giuseppe Libutti; per Articolo 1 in campo c’è Roberta Agostini e per Sinistra italiana Marilena Grassadonia: questi i principali rappresentanti oggi accanto a Gualtieri per il lancio della lista che ha scelto come slogan “A Roma facciamo la rivoluzione d’ottobre”, su fondo fucsia e giallo e logo in un cerchio arcobaleno. “Grazie a tutte e tutti i candidati e volontari militanti per questa lista che costituisce una dimensione politica fondamentale nella nostra coalizione – ha detto Gualtieri -. Siete una componente fondamentale e strategica nella nostra visione di rilancio della città a partire da una posizione inclusiva, larga e unitaria. Siete esempio del noi, quel noi che è metodo di governo nella nostra coalizione per una città efficiente e che funziona, che rilancia le grandi sfide su una linea di sperimentazione coraggiosa che non può che basarsi su alleanze territoriali”.

Per Gualtieri “nessuna sfida si può affrontare se non si riducono le disuguaglianze in questa città. Voi lo avete fatto in questi anni e noi abbiamo assunto questi temi, che hanno a che fare anche con la mia personale visione di città, in tutto il programma di coalizione”. Alla conferenza, a rappresentanza delle due componenti principali, erano presenti il presidente uscente del Municipio VIII Amedeo Ciaccheri per Liberare Roma e il consigliere uscente di Sinistra per Roma Stefano Fassina.