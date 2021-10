Roma 2021: Gualtieri sposta chiusura campagna a piazza del Popolo

Per manifestazione sindacati venerdì 15 ottobre

Il Comitato per ‘Roberto Gualtieri sindaco’ comunica che la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del candidato del centrosinistra, inizialmente prevista in piazza San Giovanni in Laterano per venerdi’ 15 ottobre, e’ stata spostata, sempre a partire dalle 17, in piazza del Popolo.

La decisione e’ stata presa in accordo con la Questura di Roma per facilitare le operazioni di natura logistica e legate alla sicurezza per la manifestazione dei sindacati Cgil-Cisl-Uil, convocata sempre a San Giovanni per il giorno successivo, sabato 16 ottobre, come risposta alle aggressioni e alle violenze squadristiche verificatesi sabato scorso in occasione della manifestazione No green pass.