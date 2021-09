Roma 2021: Gualtieri su ricandidatura di Della Casa: “È uno schiaffo a San Basilio”

"La presidente del municipio sfiduciata, è stata premiata da Raggi prima come delegata e ora come ricandidata"

“Qui c’è stato uno schiaffo politico ai cittadini. La presidente Roberta Della Casa sfiduciata, è stata premiata da Raggi prima come delegata e ora come ricandidata”(a presiedere il Municipio IV ndr.). Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione della visita a San Basilio di Roma dove ha incontrato commercianti e residenti.

“Con Massimiliano Umberti (candidato alla presidenza del centrosinistra, ndr) avremo invece un Municipio vicino ai cittadini ed efficiente”, ha concluso.

Della Casa nel maggio 2020 era stata sfiduciata all’unanimità dai consiglieri su una mozione presentata dalla sua stessa maggioranza, decadendo da presidente del IV municipio. Era stata poi la sindaca Raggi a nominarla commissario straordinario dello stesso territorio, giustificando la sua scelta con queste parole: “Non è il momento di fare giochi di palazzo o di testare la propria forza. È il momento di continuare a dare risposte ad una cittadinanza provata dal Covid e non intendo farlo mettendo a guida di un Municipio una persona che deve imparare tutto da zero”.