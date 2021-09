Roma 2021: Meloni, “ora difendo la Capitale ad un altro livello”

"Continuerò a lavorare per Roma dal Parlamento", ha detto la leader Fdi, Giorgia Meloni, prima della presentazione della lista di Fratelli d'Italia a sostegno del candidato sindaco di Roma, Enrico Michetti

“Ho fatto in questi anni il consigliere di Roma Capitale e ho dedicato molto del mio tempo alla Capitale. Credo che il mio ruolo oggi sia quello di difendere la Capitale da un altro livello. Quello che è mancato in questi anni è stato un lavoro deciso, per dare a Roma le risorse e i poteri di cui ha bisogno, e lo dico al M5s che governava anche il Campidoglio fino a ieri e al Pd che governa la Regione Lazio”. Lo ha detto la leader Fdi, Giorgia Meloni, prima della presentazione della lista di Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco di Roma, Enrico Michetti, rispondendo a chi le chiedeva ‘perché non si fosse candidata come capolista’.

“È un tema che ora è passato, purtroppo o per fortuna, a livello parlamentare e i romani non devono temere continuerò a difendere la città dal Parlamento, come Fratelli d’Italia ha fatto pur stando all’opposizione sia del Comune che della Regione in solitudine – ha proseguito Meloni -. Nella lista ritengo che sia giusto che ci sia chi si dedicherà effettivamente anima e corpo nell’Assemblea capitolina”.