Roma 2021: Michetti arriva in Campidoglio: “Voglio capire i fascicoli più scottanti”

Il candidato sindaco di Roma a Palazzo Senatorio per un caffè con la sindaca uscente Virginia Raggi

Enrico Michetti è arrivato in Campidoglio per “il caffè” con Virginia Raggi. Il candidato sindaco di Roma del centrodestra è salito e si è diretto alla sala delle bandiere per un incontro a porte chiuse con la sindaca uscente. “È un incontro istituzionale, un atto di cortesia che si fa sempre nei confronti del sindaco uscente per capire anche lo stato dell’arte e i fascicoli più scottanti”. Lo ha detto il candidato sindaci di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, arrivando in Campidoglio per un incontro con la sindaca uscente Virginia Raggi.