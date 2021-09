Roma 2021: Michetti scarica la no vax Benevento, “scenderà dal treno che ci porta in Campidoglio”

"Non è in linea né con i principi della Costituzione né con quelli della coalizione", ha detto il candidato a sindaco per il centrodestra. Alla candidata, che non si può più ritirare dalla competizione dopo che sono state depositate le liste, è stato tolto il simbolo.

“Io sono contrario a qualsiasi discriminazione”. Francesca Benevento, candidata in assemblea capitolina a Roma che aveva espresso sui suoi social idee antisemite e no vax, “ha fatto delle dichiarazioni contrarie alla Costituzione, che io metto al centro, e quindi lei è fuori dal treno che ci porterà in Campidoglio”. Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti intervenuto a Sky tg24. Alla candidata, che non si può più ritirare dalla competizione dopo che sono state depositate le liste, è stato tolto il simbolo.