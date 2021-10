Roma 2021, Michetti: “Siamo in testa e questo mi fa molto piacere” – VIDEO

Enrico Michetti parla dopo i primi exit pool

Dopo la prima tornata elettorale, che ha sancito il ballottaggio tra Gualtieri e Michetti, è tempo di bilanci. Appreso il grande risultato, il candidato del centrodestra si è subito precipitato presso il proprio elettorato dove ha commentato quanto accaduto.

“Il dato è significativo, siamo in testa e questo mi fa molto piacere. Abbiamo potuto parlare poco della città negli incontri perchè eravamo distratti da altre cose, come domande che riguardavano la politica nazionale. È importante far muovere la macchina non si rilascia la facoltà al cittadino di fare qualcosa; quando c’è astensionismo significa che le persone debbono essere coccolate un pochino di più.”

Lo stesso Michetti ha poi continuato: “Bisogna andare di più dalla gente, è per questo che il mio proposito è quello di rivolgermi alla gente, alle persone. Continueremo a girare le piazze e quello che possiamo fare è cercare di intercettare il maggior consenso possibile facendo conoscere nel dettaglio le nostre progettualità.”