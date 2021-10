Roma 2021: Michetti, su rifiuti enorme responsabilità Zingaretti, puliamo città con task force

"Avremo tolleranza zero sul degrado"

Per risolvere il problemi rifiuti a Roma “bisogna fare gli impianti, altrimenti il rifiuto né si tratta né si smaltisce. Saranno impianti che risponderanno alla innovazione tecnologica. C’è una responsabilità enorme della Regione Lazio, ente preposto alla redazione del piano rifiuti rimasto lettera morta.

Avremo tolleranza zero sul degrado. Serve una task force che in sei mesi tolga l’immondizia dalle strade”. Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, al confronto della trasmissione tv Porta a Porta che andrà in onda stasera su Rai 1.