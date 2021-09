Roma 2021/Municipi: solo in quattro si ricandidano, le liste pro Gualtieri e Lozzi

Dopo l'affermazione del 2016 il M5S »Nel centrosinistra caccia alla riconferma ricandida solo Della Casa e Castagnetta per Del Bello (Parioli) e Ciaccheri (Ostiense)

Da sinistra a destra, i candidati in Sinistra civica ecologista: Giuseppe Libutti per Sinistra per Roma, Michela Cicculli per Liberare Roma, Marilena Grassadonia, attivista diritti Lgbt per Sinistra italiana, Roberta Agostini per Articolo 1. Al centro il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra: Roberto Gualtieri.

Cinque anni fa fu quasi un cappotto del M5S, che si aggiudicò 12 Municipi su 15, a cui si è poi aggiunto quello di Ostia, lasciando solo I e II a minisindaci targati Pd. Poi i pentastellati hanno perso qualche pezzo per strada, sempre in direzione del centrosinistra. E ora, la rivoluzione: a tentare il bis al governo delle ex circoscrizioni – scrive ‘’Il Messaggero’’ – ci sono solo due presidenti uscenti grillini, ai quali si aggiungono la dem Francesca Del Bello – che ha guidato Parioli e Salario anche durante la breve consiliatura precedente, con Ignazio Marino in Campidoglio – e Amedeo Ciaccheri (Liberare Roma), che si è insediato al vertice del Municipio della Garbatella dopo meno di un anno di governo di Paolo Pace, che ha anche lasciato i Cinque stelle per approdare in Fratelli d’Italia.

Le uniche esponenti del Movimento in lizza per il secondo mandato sono Roberta Della Casa al IV (Tiburtino) – rimasta in sella come commissaria, nominata da Virginia Raggi, dopo essere stata sfiduciata dal consiglio municipale – e Giuseppina Castagnetta al XIII (Aurelio).

Il centrodestra, a bocca asciutta nel 2016, cercherà di piazzare qualche minisindaco soprattutto nei Municipi considerati elettoralmente più favorevoli: in primis il XV (Cassia), per il quale sarà ¡n campo Andrea Signorini. Le ultime scelte sui territori della coalizione – con l’accordo finale arrivato solo dopo una lunga trattativa – vedono Lorenzo Santonocito candidato al I, Luigi Avveduto al VII, Alessio Scimè all’VIII, Massimiliano De Juliisal IX e Pietrangelo Massaro al XII.

Ecco le lista del PD partito democratico:

Candidato sindaco Roberto Gualtieri

1) Alfonsi Sabrina 2) Righetti Ubaldo 3) Marongiu Stefano 4) Alemanni Andrea 5) Angelucci Mariano 6) Baglio Valeria 7) Barbieri Pietro Vittorio 8) Battaglia Erica 9) Bufalino Maria Angela 10) Calvi Giorgio Raffaele 11) Celli Svetlana 12) Ciancio Antonio 13) Co labello Julian 14) Converti Nella 15) Corbucci Riccardo 16) Crisanti Giovanni 17) De Simoni Massimo 18)Fermariello Carla, 19) Godo Edmond 20) Grimaldi Eleonora 21) Guzman Lucia Lidia 22) Lepidini Alessandro 23)Lin Yifan 24)Marcucci Dario 25) Marinone Lorenzo 26)MelitoAntonetIa 27) Mezzapesa Giorgio 28) Michetelli Cristina 29) Monconi Monica 30) Palm ieri Giammarco 31) Pappata Claudia 32) Paravati Claudio 33) Parrucci Daniele 34)Persili Gabriella 35) Piccolo IIaria 36) Restivo Flavia 37) Rossi Marco 38)RufoFabrizio 39) Sandulli Piero 40) Stampete Antonio 41) Stelitano Rocco 42) Tarca Valerica 43) Tempesta Giulia 44) Troili Olimpia 45)TrombettiYuri 46) Veloccia Maurizio 47) Zaman Qamar 48) Zannola Giovanni 41

Lista Sinistra civ. ecologista:

Candidato sindaco Roberto Gualtieri

1) Agostini Roberta 2) Cicculli Michela 3) Grassadonia Marilena 4) Libutti Giuseppe 5) Perrone Fabio 6) Abrusci Michele 7) Angelini Federica 8) Arrigo Giulia 9) Balducci Paola 10) Barros Paolo 11) Capurso Antonella 12) Caroselli Stefano 13) Carrozzi Maurizio 14) Castellani Mauro 15) Cesarei ti Annamaria 16) Coccia Luca 17) De Chiara Teresa 18) D’Elia FIoriana 19) D’Ortenzio Marina 20)Padda Fabio 21) Falzone Andrea 22) Frattarelli Maurizio 23) Giorgi Roberto 24) Glejeses Maria Luisa 25) Innocenti Marco 26) Leuci Flavia 27) Lu fra n i Franco 28) L uparel I i Alessandro 29) Mameli Riccardo 30) Mancini Luca 31) Manzo Monia 32) Marchese Alessandra 33) Marianello Daniela 34) Martinelli Carlo Dario 35) Mazzanti Nadia

36)Muscaridola Linda 37) Nascia Leopoldo 38) Papini Ehsabetta 39) Quintiliani Antonio 40) Ricci Michelangelo 41) Rocchi Roberto 42) Rocci Stefano 43) Ruggeri Gian Luca 44) Ruzza Pasquale 45) Sapia Franco Antonio 46) S te rp etti Patrizia 47) Vidali Roberto 48) Zinna Giancarla

Lista Roma futura:

Candidato sindaco Roberto Gualtieri

1)Caudo Giovanni 2) Bassi Rossana 3) AIyeksandovStanislav 4) Biogh in i Tiziana detta Titti 5) Ambrosetti Stefano 6) Boari isabella 7) Aleyeksandrov Valerio 8) Borrelli Isabella 9) Cari i Marco 10) Bruno Luciana 11) Cerabona Nicola 12) Cammerino Eva Vittoria 13) Cipressa Fabio 14) Clemente Rosaría 15) Cofano Emiliano 16) Danesi Visconti Ginevra 17) Felici Tommaso 18) Di Pompeo Francesca 19) Pinocchi Flavio 20) Ferrara Giulia 21) Gasparrini Lorenzo 22)Laterza Alessandra 23) Giannelli Giovanni 24) Lo deserto Anna 25) Grossi Davide 26) Morpurgo Francesca M. 27) Leccese Paolo 28) Patti Daniela 29) Mancini Daniele 30) Po limanti Susanna 31)Parnasi Paolo 32) Pratelli Claudia 33) Pastore Fiorestano 34) Quattrocchi Alessandra 35) Riparbelh Giani u ca 36) Spafford Susanna 37) Sapienza Simone 38) Spinelli Paola 39) Scotti Ruggero 40) Testa Martina 41) Silipo Guido 42) Telino Francesca 43) Tornassi Roberto 44) Vitelli Maria Assunta 45) Trimaldi Marco 46)Turris Manuele 47) Valentini Riccardo 48) Zaccone Michele

Lista Civica Gualtieri:

Roberto Gualtieri Candidato sindaco

1)Lucarelli Monica 2) Amedeo Tommaso 3) Anticoli Giulio 4) Antonelli Marco 5) Barbati Carmine 6) Battistoni Gianni 7) Bernardini Germano 8)Bertozzi Luca 9) Bocchetti Tommaso 10) Bruno Paolo 11) Calcagni Giuliano 12)CesettiSusy 13) Cinque Alessandro 14) DavoliFrancesca 15) Dominici Angelo 16) Elm o Enrico 17) Federi ci Davide 18) Ferraro Rocco 19) Francese Carlo Andrea 20) Fulvi Gianni 21) Gambacurta Franco 22) Gentilini Donatella 23) lannone Carlo 24)Iosia Nora 25) Lancellotti Elisabetta 26) Lobuono Federico 27) Mattoccia Paola 28) Melillo Angela 29) Mariani Miarelli Ilaria 30) Milani Fabio 31) Parissi Alberta 32) Passaïacqua Evandro 33) Pavoncelle Daniela 34) Piermattei Giulia 35) Pietramala Antonio 36) Pizza Raniero 37) Polini Alberto 38) Ronchi Lazzaro 39) Russo Francesca 40) Salvatori Franco 41) Santo Chiara 42) Spaziani Paolo 43) Squarcione Maria 44) Toti Marzia 45) Trabucco Giorgio 46) Valente Fabio 47) Vasselli Laura 48) Veronelli Manuela

Lista Democrazia Solidale

Candidato sindaco Roberto Gualtieri

1)Ciani Paolo 2) Accarino Nicola 3) Ahmed Dolal Zeinab 4) Ali Mariam 5) Bacchetti Filippo 6) Bueno Analisa 7) Cavallo Aldo 8) Collacchi Alessio 9) Corsi Fabio 10) Cristofori Roberto 11) De Federicis Sabrina 12) Di Flora Nicola 13) DiMonte Giuseppina 14) Donati Marco 15) Funari Barbara 16) Garozzo Rosaría 17) Halilovic Malena 18) loannilli Maria 19) Laurenzi Dario 20) Lemma Andrea 21) Lizza Marino 22) Maccauro Giulia 23) Masullo Andrea 24) Mizzon Amerigo 25) Nita Adrian 26) Onori Antonella 27) Pallastrelli Gottardo 28) Penza Giancarlo 29) Peppoloni Maura 30) Pereira Indra 31) Peruzzi Valerio 32) Pescosolido Silvana 33) Petrolati Sandro 34) Piemontese Fabrizio 35) Pietrobono Bruno 36) Pizza Flavio 37) Raddi Barbara 38) Romeo Diego 39) Russo Giancarlo 40) SabatinoGianmatteo 41) Scardala Stefania 42) Scarparo Tiziano 43) Segatori Antonio 44) Spinelli Stefano 45) Ti eri Francesco 46) Travaglini Giada 47)Vella Stefano 48) Veneziano Francesco

Lista Revoluzione civica lista civica

Candidato sindaco Monica Lozzi

1)Leo Cristina 2)Accoto Piero 3) De Santis Elena 4) Principato Antonio 5)Vaudo Luigi 6) Catini Maria Agnese 7)HimaEligert 8) R ossi Van essa 9) Pirrone Alessandro 10) Gioia Emiliano 11) Videtta Melissa 12) D’Andréa Giancarlo 13) Bucci Alessandro 14) Bottoni Giulia 15) Chiapperino Mirko 16) Petrassi Maria Chiara 17)BatogRemo 18) Caprera Nicola 19) D’Ambrosio Paolo 20) Tripputi Angela 21) Nalalucci Lorenzo 22) Gruttadauria Luigi 23) Pilato Elisa 24) Candigliota Marco 25) De Chiara Claudia 26) Lavalle Gioele 27) Marrani Pantaleo 28) Nastrucci Claudia 29) D’Alessandro Laura 30) Tamburlani Alessandro 31) Terranova Cristiano 32)De Maria Josafat 33) Dominici Gianmarco 34) Cannone Salvatore 35) Cappella Francesco 36) Salaices Cecilia 37)Collalti Camilla 38) Cerroni Corrado 39) Casantini Luca 40) Biagioni Simone 41) Bonanni Andrea 42) Mahmud Zumana 43) Rinaldi Stefano 44) Granieri Massimiliano 45) lannello Sara 46) Centi Massimo 47) Rinaldi Edoardo 48) Galuppi Simone.