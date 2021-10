Roma 2021: Raggi chiama Gualtieri e Michetti per complimentarsi

Il colloquio è stato molto cordiale. Conte, giusto candidare Raggi ma hanno pesato gli attacchi

Il sindaco uscente Virginia Raggi ha telefonato sia il candidato del centrodestra Enrico Michetti che il candidato del centrosinistra Roberto Gualtieri per complimentarsi del risultato elettorale.

Il colloquio e’ stato molto cordiale.

Intanto l leader M5s, Giuseppe Conte continua a difendere la scelta della raggi.

“Non e’ stato un errore candidare Raggi perche’ a nostro avviso ha fatto bene come sindaca anche se, obiettivamente, ha avuto tante difficolta’ sin dalla partenza e ha avuto anche tanti attacchi, anche se nessuno vuole nascondersi dietro questo”. Lo ha detto Giuseppe Conte, a Carbonia per un mini tour elettorale in vista delle amministrative del 10 e 11 ottobre in Sardegna.

“Se non siamo stati premiati non possiamo scaricare solo sugli attacchi, ma – ha aggiunto – secondo me, se il nuovo sindaco avra’ la possibilita’ di gestire Roma e farla correre lo si deve ai risultati raggiunti e ai conti rimessi in ordine”.