Roma 2021, Raggi chiude campagna elettorale: “Città è ripartita” – VIDEO

A Bocca della Verità circa mille i sostenitori della sindaca uscente della Capitale

Ai piedi del tempio di Ercole Vincitore, e a pochi passi dalla Bocca della Verita’, circa mille i sostenitori della sindaca uscente della Capitale, Virginia Raggi, si sono radunati per assistere al comizio conclusivo della candidata del Movimento 5 stelle, in corsa per il secondo mandato alla guida della Capitale. Dietro al palco un grande cartellone con l’immagine sella sindaca uscente e lo slogan di questa campagna elettorale: “Avanti con coraggio”.

“Sulla legalita’ qualcuno ci ha anche preso in giro quando prima, per 40 anni, nessuno se ne era accorto: e’ una vergogna”, ha affermato Virginia Raggi nel corso del suo intervento conclusivo della campagna elettorale. “Roma non e’ piu’ sinonimo di Casamonica, Roma ha la testa alta. Io non mollo”, ha aggiunto la sindaca uscente concentrandosi anche sulla candidatura di Roma per Expo 2030 che “e’ stato un grande successo: dopo aver rimesso a posto i conti ora possiamo competere con Mosca e Busan”. Per Raggi “La citta’ e’ ripartita ma manca un tassello, lo status di Roma Capitale”. Questa riforma “consentira’ a Roma di competere con le altre capitali”, ha aggiunto.

“Volevo dirti il mio affetto e la lealtà nei tuoi confronti, che c’è sempre stata”, ha affermato il fondatore del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo, intervenuto telefonicamente alla chiusura della campagna elettorale di Virginia Raggi, che poi ha aggiunto: “Tu non sparirai nel caso perdessi la corsa: avrai un ruolo nel Movimento 5 stelle”. “Anche io sono sempre stata leale con te”, gli ha risposto la sindaca uscente. Sul palco poi anche i parlamentari ed europarlamentari del Movimento 5 stelle. Anche il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio ha voluto portare il suo sostegno: “Grazie a Virginia per questi cinque anni di governo di Roma”, ha detto dal palco. “Siamo in una nuova fase dell’Italia: ora ci sono tanti soldi che stanno arrivando. Ci sarà Expo, il Giubileo ed il Recovery e quindi lunedì non decidiamo solo di affidare una città a un sindaco ma una quota importante di fondi al sindaco di Roma e quindi non dobbiamo tornare indietro”, ha aggiunto ricordando che “Roma è un brand nel mondo e se Roma sta bene stanno bene tutti i territori d’Italia. Questa grande donna, Virginia, sarà in grado di riportarci dove meritiamo di stare”, ha concluso.

Virginia Raggi ha, poi, parlato dei suoi avversari: da ministro Carlo Calenda “non ha fatto nulla per i lavoratori né per la città e oggi pretende di venire a governare la città”, ha commentato la candidata sindaca di Roma per il Movimento 5 stelle. Gualtieri, invece, “si stupisce oggi che Roma è sotto finanziata ma quando era ministro non ci ha dato nulla”, ha aggiunto Raggi. Sul palco, a sostenere la prima cittadina uscente, anche il presidente dei pentastellati Giuseppe Conte. Con lui la Raggi ha ripercorso tutti i cambiamenti, i progetti e i programmi attuati dalla giunta Raggi in questi cinque anni. “Alla guida del Movimento abbiamo intrapreso questo nuovo corso, ovvero tornare a parlare con i cittadini”, ha detto Conte. “Ho parlato con migliaia di persone ed il paese ha voglia di ripartire”.