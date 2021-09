Roma 2021: Raggi, “con Zingaretti e Gualtieri discariche a Valle Galeria”

“L’ultima cosa che Gualtieri ha detto è che sulla discarica ‘ci penserà Zingaretti’, secondo il quale a Roma servono due discariche. Gualtieri non dice dove le vuole fare, ma sa benissimo che i siti che ha puntato Zingaretti sono la Valle Galeria, Falcognana e Tragliatella. Avessero almeno il coraggio di dire dove vogliono fare le discariche a Roma tra queste, perché questi sono i siti su cui vuole lavorare la Regione Lazio”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi intervenendo ai microfoni di Radio Centro Suono Sport. “Non puoi scappare – ha aggiunto la sindaca riferendosi al candidato del Pd – ti stai candidando a fare il sindaco. Già non vieni ai confronti, neanche dici dove vuoi fare le discariche?”. “Stesso discorso per Michetti, stesso discorso per tutti – ha sottolineato Raggi -. Dicono e non dicono. Ecco, se già partono così, per me partono molto male”. Secondo Raggi, “sostanzialmente ci troviamo di fronte a persone, ossia i miei avversari, che continuano a parlare per sentito dire. E anche sulla questione dei rifiuti non hanno minimamente cognizione. Non hanno soluzioni. Si lamentano ma non propongono soluzioni”.