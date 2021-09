Roma 2021/ Raggi, Gualtieri e Calenda: ecco le nostre proposte su agrifood

Ospiti di un convegno organizzato dalla Cia-Agricoltori Calenda propone assessore agricoltura. Raggi: filiera al centro

Proposte sull’agrifood a confronto questa mattina per i principali candidati sindaco di Roma, ospiti di un convegno organizzato dalla Cia-Agricoltori.

“Roma ha grandi possibilità di sviluppare l’agricoltura metropolitana e periurbana, creando nuove fonti di reddito e occupazione, soprattutto se amministrazione comunale e organizzazioni agricole lavorano bene insieme”, ha commentato il presidente nazionale di Cia, Dino Scanavino. “Noi facciamo il tifo per la città e continueremo a fare richieste e proposte alla politica per sostenere e rafforzare il settore”.

Un assessore dedicato all’agricoltura: è la proposta lanciata dal candidato sindaco di Roma Carlo Calenda con gli agricoltori della Cia, nel confronto da loro promosso con i principali presso la sede nazionale di Cia nell’Auditorium ‘Giuseppe Avolio’.

“Roma e’ un territorio molto poco presidiato, come testimoniano i cinghiali che vediamo a passeggio per la citta’. Le nostre proposte sono semplici: Roma e’ il primo Comune agricolo d’Europa, deve avere un assessore all’Agricoltura, deve cedere il suo patrimonio agricolo”, ha detto Carlo Calenda.

“Il nostro programma e’ stato elaborato in un dialogo molto ricco anche con il mondo dell’agricoltura. Pochi sanno che Roma e’ la prima citta’ agricola d’Italia, e questa caratteristica di una citta’ che ha tanto verde e tanta agricoltura e’ oggi un qualcosa di straordinariamente moderno su cui dobbiamo puntare e che dobbiamo valorizzare”, ha aggiunto il candidato sindaco del centrosinistra. Roberto Gualtieri.

Mentre Virginia Raggi ha sottolineato: “Le richieste degli agricoltori romani sono in parte gia’ state accolte attraverso l’approvazione del piano agrifood, un piano quadro per valorizzare l’intero comparto e l’intera filiera, scritto anche con loro approvato dall’Assemblea Capitolina, che mira proprio a mettere al centro delle politiche strategiche per la trasformazione della citta’ tutto il comparto e la filiera agricola”.