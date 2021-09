Roma 2021: Raggi, in squadra per Pnrr Farinetti, Pecoraro Scanio ed ex ministra Pisano

"Ho il supporto di una giunta."

“Sto preparando una ulteriore squadra di esperti nazionali e internazionale per aiutarmi sul Pnrr”. Lo ha detto la sindaca uscente di Roma e ricandidata del M5s, Virginia Raggi, a “L’Aria che tira” su La7. Tra i nomi annunciati da Raggi: l’imprenditore Paolo Scudieri, il fondatore di Eataly Oscar Farinetti, l’ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio, l’ex ministra Paola Pisano, l’ad di Bulgari Christophe Babin e Angelo Consoli, che è il portavoce del Nobel dell’Economia Jeremy Rifkin. “Ho il supporto di una giunta. Sono persone che in questi anni si sono avvicinate a me, a cui chiedo consigli e mi sostengono. Il rapporto è già avviato”, ha concluso Raggi.