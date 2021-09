Roma 2021: Raggi: “Io in risalita, superato anche Gualtieri”

"Sono l'unico argine alla destra"

“Non verrò eletta? Non è realistico. Sono in continua risalita, ho già sostanzialmente superato Gualtieri” nei sondaggi “e ora l’obiettivo è Michetti. Io sono l’unico argine alla destra. Abbiamo due candidati messi li’ dai partiti, sia Michetti che Gualtieri, che tra l’altro non ha fatto nulla per Roma da ministro”. A destra “ci troviamo con un candidato che scappa dai confronti e parla di bighe. Non temo nessuno degli altri candidati”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a Omnibus su La7.