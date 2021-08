Roma 2021: Raggi lancia slogan e locandina per campagna elettorale “Avanti con coraggio”

Sullo sfondo il Colosseo e i pini di Roma, tre bande colorate di arancione e giallo e lo slogan che richiama quello del 2016 "CoRaggio"

La sindaca uscente del M5s Virginia Raggi lancia la locandina per la campagna elettorale delle elezioni amministrative di Roma 2021. Sullo sfondo il Colosseo e i pini di Roma, tre bande colorate di arancione e giallo e lo slogan che richiama quello del 2016 “CoRaggio” e che recita oggi: “Avanti con coraggio”.

In testa la scritta Roma 2021-2026 e in coda quella Virginia Raggi sindaca.

Sulla locandina non compare il logo del Movimento 5 stelle, ma ieri in una nota fonti del M5s nazionale hanno fatto sapere che il presidente Giuseppe Conte “si è sempre speso in prima persona e continuerà a spendersi per la corsa di Virginia Raggi che rappresenta il miglior candidato per il futuro della Capitale”.

I cartelloni saranno in strada prossimamente.

L’immagine è intanto comparsa nella copertina Facebook della pagina ufficiale della sindaca.