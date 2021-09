Roma 2021/ Raggi, non abbiamo bisogno di chi da ministro ci ha ignorato

La sindaca alla Caffarella: “sondaggi ci danno in risalita”

“Roma non ruba piu’ e puo’ dare lezioni a tanti altri comuni”. Lo ha detto la sindaca di Roma uscente del M5s, Virginia Raggi, parlando al pic-nic organizzato al parco della Caffarella con i candidati e gli attivisti delle 6 liste che la sostengono.

“Non abbiamo bisogno di candidati che quando sono stati ministri hanno ignorato la Capitale e oggi parlano di Roma. Come non abbiamo bisogno di sindaci che hanno offeso Roma negli anni e oggi vengono a farci lezioni e si dimenticano che devono ripagare 49 milioni a tutti gli italiani”, ha detto.

“I sondaggi ci danno in risalita. Il nostro e’ un progetto con 5 liste civiche, sono persone vere e concrete. Insieme possiamo trasformare questa città”. “In questi 5 anni e’ stato fatto un lavoro durissimo per creare delle fondamenta solide per una casa che resti in piedi”, ha concluso Raggi.