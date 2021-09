Roma 2021, Raggi: parte tour città per campagna elettorale

Sindaca, "prima tappa sarà domani a Ostia"

“Da domani partirà il mio tour in tutta la città per la mia campagna elettorale. Come ho fatto in questi anni continuerò a girare quartieri, piazze e vie di Roma. Sarà l’occasione per fare conoscere ai cittadini quanto fatto finora, i miei progetti e le mie idee per il futuro della nostra città”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“La prima tappa sarà Ostia – prosegue Raggi – sul litorale di Roma. Qui abbiamo combattuto i clan criminali come gli Spada per riportare legalità e servizi sul territorio. Non ci siamo lasciati intimidire quando hanno dato alle fiamme il vecchio skatepark. Ne abbiamo realizzato uno più grande e bello di prima. Noi andiamo #AvantiConCoRAGGIo.Durante questo tour ci saranno tante sorprese… Vi aspetto domani!”, conclude la sindaca.