Roma 2021, Raggi pubblica lista candidati: E’ sfida che vinceremo

Create 5 liste civiche a sostegno

“Virginia vogliamo che il lavoro che hai iniziato continui. Non vogliamo tornare indietro o peggio ancora che si blocchi tutto”. Questa è la frase che più spesso mi sono sentita dire. Sono tante le persone che hanno deciso di scendere in campo, di metterci la faccia, per sostenere la mia ricandidatura. E di questo li ringrazio perché questa è una sfida che vinceremo solo insieme. Sono persone che vengono dalla società civile, cittadini impegnati per cambiare la propria città: professionisti, docenti universitari, avvocati, architetti, sportivi. Tutti accomunati da un’unica cosa: l’amore per Roma”.

Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi che aggiunge: “Una partecipazione bellissima. Pensate, sono state create ben 5 liste civiche a sostegno”.

Ecco la lista dei 48 candidati nella Lista Civica Virginia RAGGI: 1 Gabriella Raggi; 2 Teresa Donvito; 3 Miriam Mirolla X Roma 4 Antonio De Santis; 5 Marco Doria- Lista Civica Virginia Raggi; 6 Veronica Tasciotti Assessore Sport, Turismo e Grandi Eventi di Roma; 7 Fausto Caggia – Lista Civica Virginia Raggi; 8 Marco Porcellana; 9 La Manna Sebastiano; 10 Alessandra Gabbani; 11 Francesco Tesse; 12 Arcese Emanuele; 13 Trionfetti Ilaria; 14 Alessandro D’angelillo – Lista civica Virginia RAGGI; 15 Anna Chiara Torti; 16 Paolo La Bollita; 17 Alfredo Santoloci; 18 Sequeira Neves Cristina Martina; 19 Jessica Amadei; 20 Massimo Casale; 21 Sciarra Marco; 22 Antonio Libonati; 23 Jacopo Colalongo Candidato Lista Civica Virginia RAGGI al Comune di Roma; 24 Barbara Milioni X Roma; 25 Maria Martina Petricca: 26 Salvatore Angius; 27 Andrea Bezziccheri; 28 Alessandro Corruccini; 29 Serena Maria Candigliota; 30 Emanuele Ceccato candidato Lista Civica Virginia Raggi; 31 Ferraris Davide Carlo Maria; 32 Marco Colarossi; 33 Tiziana Borgatta; 34 Panzetti Emanuele 35 Pietro Barrera; 36 Marco Calvo; 37 Francesca Pagliara; 38 Roberta Rovelli – Lista Civica Virginia Raggi; 39 Alessandro Ricci; 40 Carmelo Ciraulo; 41 Renato Frilli ; 42 Anna Maria Nangano – Candidata a Roma per la lista Civica Virginia RAGGI; 43 Amelia Sansone; 44 Giulia Scatamacchia X Roma; 45 Alessandro Crasta-Lista Civica Virginia Raggi; 46 Daniele Bianconi; 47 Cristiana Sottile; 48 Evelyn Venuto