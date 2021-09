Roma 2021: Raggi sfida i candidati. Pronta a un confronto in tv, qualcuno ha paura?

"Se così fosse, quel candidato non sarebbe adatto a governare la città di Roma"

La campagna elettorale entra sempre più nel vivo a meno di un mese dalle elezioni. È di poche ore fa la provocazione della sindaca Virginia Raggi, la quale ha sfidato ad un confronto in diretta televisiva i suoi principali oppositori.

“Va fatto un confronto televisivo tra i candidati a sindaco di Roma. A un mese dalla prima tornata elettorale è inaccettabile che i cittadini non possano conoscere i programmi di chi si candida ad amministrare la città, confrontare le persone e poter scegliere liberamente”. Lo dice su facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Probabilmente- aggiunge- tra i candidati c’è chi ha paura del confronto. Se così fosse questa persona evidentemente sarebbe inadatta a governare Roma. Per quanto mi riguarda, ho la forza dei miei progetti, di cinque anni di esperienza come amministratore di una città di 3 milioni di abitanti. Io sono pronta, sfido gli altri candidati a confronto diretto in tv”.