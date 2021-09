Roma 2021: Raggi si tiene stretta la periferia, “ho portato Gualtieri a conoscere San Basilio” – VIDEO

Con un ironico post su Twitter, la sindaca ricorda al suo avversario per la corsa al Campidoglio di non averlo mai visto nel quartiere del quale lei, invece, rivendica di occuparsi da anni. E posta il video mentre accompagna l'ex ministro in visita insieme a don Antonio Coluccia

Stanotte, prima di tornare a casa, sono andata a San Basilio. C'era Gualtieri, mai visto prima in zona. L’ho portato a conoscere il quartiere e vedere cosa abbiamo realizzato in questi anni: palestra della legalità, fontana della Balena, ex bocciofila, luci e parco a via Tranfo. pic.twitter.com/1QUsXD5qjY — Virginia Raggi (@virginiaraggi) September 15, 2021

“Stanotte, prima di tornare a casa, sono andata a San Basilio. C’era Gualtieri, mai visto prima in zona. L’ho portato a conoscere il quartiere – scrive su Twitter la sindaca, postando un video con don Antonio Coluccia e Gualtieri – e vedere cosa abbiamo realizzato in questi anni: palestra della legalità, fontana della Balena, ex bocciofila, luci e parco a via Tranfo”.

Ieri l’ex ministro del Pd ieri aveva raccontato con un post su Facebook di aver visitato il quartiere di San Basilio insieme a don Antonio Coluccia, descrivendo il prete come una “persona straordinaria che conosce questo territorio come le sue tasche. Un territorio da anni abbandonato a se stesso e che ha bisogno di rinascere”.