Roma 2021: Rebecchini (Ance Acer), congratulazioni a Gualtieri, ora collaborazione proficua per città

"Sfide future di straordinaria importanza"

Ance Roma “esprime le sue congratulazioni e un augurio di buon lavoro al nuovo sindaco di Roma, Roberto Gualtieri”. Lo dichiara Nicolò Rebecchini, presidente di Ance Roma – Acer.

“Siamo consapevoli che le sfide future che attendono Roma siano di straordinaria importanza – afferma il presidente dei costruttori romani – questa è un’occasione unica per riportare la città al suo vero ruolo di Capitale d’Italia, nonché protagonista della scena internazionale”.

Per Rebecchini: “Efficienza amministrativa, decoro urbano, rigenerazione e infrastrutture sono i temi che ci hanno visti da sempre impegnati e che siamo certi interessino da subito l’agenda del nuovo sindaco, poiché non riguardano esclusivamente il nostro settore, bensì fanno parte del quotidiano e sono alla base di una migliore qualità della vita. In particolare, ci auguriamo che, così come annunciato in campagna elettorale, vengano eliminate tutte quelle rigidità amministrative che hanno appesantito il Piano Regolatore, così da renderlo uno strumento efficace e moderno, al servizio dello sviluppo ragionato e sostenibile del territorio. La nostra associazione sarà sempre a disposizione per una proficua collaborazione, attraverso nuove idee e progetti per stimolare un ritrovato entusiasmo sulla nostra città”, conclude.