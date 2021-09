Roma 2021: Scontro Salvini-Giorgetti, “Non si riparte da salotti di Calenda

Il leader del Carroccio:"Roma Michetti è una persona competente e per ripartire bisogna farlo dalle periferie”

“Non ho molto tempo per leggere le interviste, poi ho visto che Giorgetti ha smentito. A Roma Michetti e’ una persona competente e per ripartire bisogna farlo dalle periferie e non dai salotti di Calenda. Roma e’ Tor Bella Monaca, Rebibbia, e’ Ostia. Roma e’ stupenda ma e’ stata trascurata in questi anni di Pd e 5 Stelle”.

Cosi’ il leader della Lega, Matteo Salvini replicando all’intervista del ministro leghista Giancarlo Giorgetti di ieri che ha ‘bocciato’ la scelta del candidato sindaco del centrodestra a Roma, ‘promuovendo’ l’outsider Carlo Calenda.