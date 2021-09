Roma 2021: Sgarbi, tridente giunta è base accordo -VIDEO

"Pippo Franco non rappresenta cultura"

“Abbiamo presentato il tridente, con un sindaco, un prosindaco e un assessore alla cultura. Questa di Pippo Franco (assessore alla cultura, ndr) e’ una invenzione. Pippo Franco e’ un amico e puo’ fare quel che gli pare, ma non e’ in gioco un assessorato e non e’ che Pippo Franco rappresenta la cultura. E comunque i tre posti di sindaco, prosindaco e assessore alla cultura sono stati il punto di partenza di questa candidatura”.

Lo ha detto il fondatore di Rinascimento, Vittorio Sgarbi, a margine della iniziativa organizzata da Rinascimento e Cambiamo a Palazzo Ferrajoli dal titolo “Stati generali della cultura”, interpellato su un possibile ruolo di Pippo Franco come assessore alla cultura nella eventuale giunta di centrodestra.