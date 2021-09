Roma 202: Unindustria incontra i candidati sindaco

Si inizia da Calenda e Gualtieri il 20 settembre, poi Michetti e Raggi il 24 settembre

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

In vista dell’elezione del sindaco della Capitale, il Consiglio generale di Unindustria, lunedì 20 e venerdì 24 settembre, si riunirà a porte chiuse per incontrare – nella sua sede – i candidati in lizza: Carlo Calenda, Roberto Gualtieri, Enrico Michetti e Virginia Raggi.

Ai ‘competitor’ verranno illustrate da parte del presidente Angelo Camilli, le priorità di intervento, traiettorie di crescita e proposte concrete verso cui deve proiettarsi la Capitale in base a quanto espresso dal Sistema delle Imprese di Roma e del Lazio nel “Manifesto di Unindustria” che racchiude le principali richieste delle imprese alla nuova amministrazione.

Lunedì 20 settembre i candidati sindaco si confronteranno con gli imprenditori associati ad Unindustria, in due sessioni distinte dei lavori, Carlo Calenda (alle ore 10:00) e Roberto Gualtieri (alle ore 12:00). Venerdì 24 settembre, sarà la volta di Enrico Michetti (alle ore 10:00) e Virginia Raggi (alle ore 12:00).