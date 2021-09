Roma 2021: Veltroni, “il sindaco della Capitale è una figura super partes” – VIDEO

L'ex primo cittadino di Roma in un suo intervento al Festival delle città "Autonomie locali per l'Italia", insieme al candidato a sindaco per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, ha espresso l'auspicio che al ballottaggio le "forze riformiste si ritrovino", alludendo a Carlo Calenda, e alle polemiche scaturite dopo le parole di Giancarlo Giorgetti

”Ho cominciato a fare il sindaco con Berlusconi presidente del Consiglio, Storace come presidente della Regione. Tuttavia nelle pagine dei giornali di allora non si troveranno polemiche tra noi, si interpretava il ruolo istituzionale come andava interpretato. Il sindaco è un riferimento per i cittadini, il mantra è che nessun cittadino resti solo. Il sindaco è una figura che non può essere identificata con una parte”. Lo ha detto Walter Veltroni, ex sindaco di Roma, intervenendo nel corso del Festival delle città “Autonomie locali per l’Italia” insieme al candidato a sindaco per il centrosinistra, Roberto Gualtieri”.

Rispetto alla polemica degli ultimi giorni – dopo l’endorsement del ministro leghista Giancarlo Giorgetti al candito di Azione Carlo Calenda, accusato nel centrosinistra di essere di destra – Veltroni ha detto: ”Non penso che Calenda sia un uomo di centrodestra. Mi auguro che al ballottaggio vada Gualtieri e che le forze riformiste si ritrovino”.