Roma 2021, verso ballottaggio Michetti-Gualtieri

Calenda poco sopra Raggi

E’ quasi un testa a testa a Roma per la corsa al Campidoglio tra Enrico Michetti, candidato per il centrodestra, che secondo il primo exit poll Rai si attesta in una forbice tra il 27 e il 31%, e Roberto Gualtieri, candidato del Pd, che si attesta in una forbice tra il 26,5 e il 30,5%.

Roberto Gualtieri è, intanto, già arrivato al suo comitato elettorale. L’ex ministro dell’Economia aspetterà i primi dati con i membri dello staff e alcuni dirigenti locali.

Carlo Calenda è atteso, invece, nel pomeriggio dalle 17 in poi al comitato sito in Viale Trastevere.

Al comitato del candidato sindaco di Roma del centrodestra, Enrico Michetti, a Tor Marancia, arrivano alcuni esponenti di FdI: il vice presidente della Camera Fabio Rampelli, il capogruppo alla Camera, Francesco Lollobrigida, e il deputato, coordinatore regionale del partito, Paolo Trancassini. Arriverà invece intorno alle 18, secondo le prime indiscrezioni, il candidato sindaco.

Nella Capitale è sfida anche per le elezioni suppletive nel quindicesimo municipio: i cittadini del collegio uninominale Roma-Primavalle sono chiamati a scegliere il loro rappresentante alla Camera per occupare il seggio lasciato libero dalla grillina Emanuela Del Re, nominata rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sahel.

Cittadini chiamati a eleggere anche il primo cittadino di Latina e quelli di altri 12 centri laziali sopra i 15 mila abitanti tra cui Alatri e Sora, in provincia di Frosinone, Cisterna, Formia, Minturno e Sezze, in provincia di Latina, e Bracciano, Frascati, Marino e Mentana, in provincia di Roma.