Roma 2021, Zingaretti: data sbagliata su sito Comune ‘non è colpa della Regione’

"Io non c'entro niente. Comunque si vota il 3 e 4 ottobre".

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

“Il Comune ha sbagliato sul sito la data delle elezioni per le amministrative. A scanso di equivoci: non e’ colpa della Regione, io non c’entro niente. Comunque si vota il 3 e 4 ottobre”. Lo scrive su Twitter, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, postando l’immagine del sito del Campidoglio con la data sbagliata delle elezioni.

Nelle scorse ore, infatti, in una sezione del sito ufficiale del Campidoglio, e’ stata scritta la data sbagliata dello svolgimento delle elezioni per il Campidoglio: come giorni erano stati indicati il 2 e 3 ottobre invece di domenica 3 e lunedi’ 4 ottobre, dando di fatto un’indicazione errata.