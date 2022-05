Roma: 28 e 29 maggio nuovo open day carta di identità elettronica

Nei municipi III, VI, VII, X, XV e ex pit del centro

Proseguono gli Open Day di Roma Capitale dedicati alla carta d’identità elettronica: sabato 28 maggio aperture straordinarie degli uffici anagrafici nei Municipi III, VI, VII, X, XV e degli ex Punti Informativi Turistici del centro. I tre chioschi di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino saranno operativi anche nella giornata di domenica 29 maggio. Per richiedere la carta d’identità elettronica nei fine settimana è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento a partire dalle ore 9 di venerdì 27 maggio, fino ad esaurimento delle disponibilità, tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno.

“Saranno oltre 700 le carte d’identità elettroniche di cui i cittadini potranno fare richiesta, previa prenotazione, nell’Open Day del prossimo weekend. Grazie all’impegno costante e sinergico dei Municipi e del personale anagrafico, l’Amministrazione è al lavoro per garantire ulteriori aperture straordinarie nelle prossime settimane e per rendere più efficienti i canali ordinari. Inoltre, si ringraziano il Vice sindaco della Città Metropolitana Pierluigi Sanna e il Comune di Anticoli Corrado che sabato 28 maggio, in ottica di collaborazione con Roma Capitale e di incentivo all’afflusso turistico e alla valorizzazione dei territori intorno a Roma, aprirà anche il proprio ufficio anagrafico ai cittadini romani previa prenotazione il giorno precedente” ha commentato in una nota Andrea Catarci, assessore al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

Per espletare la richiesta della CIE bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento. Di seguito gli orari e indirizzi dei municipi ed ex pit coinvolti: Municipio III: la sede di Via Fracchia 45 sarà aperta sabato 28 maggio dalle ore 8:00 alle ore 14:00; Municipio VI: la sede di Via Duilio Cambellotti sarà aperta sabato 28 maggio dalle ore 8:30 alle ore 16:30; Municipio VII: la sede di Piazza Cinecittà 11 sarà aperta sabato 28 maggio dalle ore 8:30 alle ore 16:30; Municipio X: la sede di Piazza Capelvenere 13 (Acilia) sarà aperta sabato 28 maggio dalle ore 8:30 alle ore 16:30. Oltre agli appuntamenti prenotabili il venerdì mattina, è previsto lo svolgimento, nello stesso giorno, di operazioni di recupero degli appuntamenti pregressi; Municipio XV: la sede di Via Enrico Bassano 10 – La Storta sarà aperta sabato 28 maggio dalle ore 8:30 alle ore 16:00. Per gli ex Pit: Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: aperti sabato 28 maggio dalle ore 8:30 alle ore 16:30 e domenica 29 maggio dalle ore 8:30 alle ore 12:30.