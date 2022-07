Roma agricola: Barberini, la ricca campagna romana va sostenuta – VIDEO

Francesca Romana racconta la tenuta di famiglia, a due passi dall’Eur, nel cuore dell'Agroromano meridionale, Municipio IX, dove sono presenti molte aziende che invita a visitare

Ai microfoni di Radiocolonna.it interviene la nota autrice e conduttrice radio e tv, Francesca Romana Barberini, per descrivere le preziose produzioni dell’azienda agricola di famiglia, sottolineando l’importanza di salvaguardare la tipicità dell’Agroromano,

“Siamo vicinissimi alla città – rileva – ma in un contesto completamente diverso, di campagna romana, nell’azienda fondata da mio nonno e dai suoi fratelli negli anni ’40, quando acquistarono questo terreno e iniziarono con allevamento e coltivazione del grano. Poi successivamente ci sono state diverse trasformazioni, e da sette anni a questa parte c’è stato un reimpianto e abbiamo adesso sette ettari di melagrana e altrettanti di nocciola tonda gentile romana ed un uliveto semi intensivo”.

Ovviamente il pensiero va poi alla necessità di salvaguardare questo territorio, che nel tempo per via della crescita disordinata di Roma si è andato contraendo sempre di più.

“Roma – afferma Barberini – è il comune agricolo più esteso d’Europa e attorno ad essa c’è ancora molta campagna coltivata e molti allevamenti, insomma un prezioso polmone verde che va preservato e valorizzato. Perché Roma è un brand internazionale che non ha bisogno di campagne marketing , ma di attenzione, cura e di un certo tipo di comunicazione e noi naturalmente cerchiamo di preservare quello che abbiamo, ovvero il nostro territorio, cercando di coltivarlo nella maniera più corretta possibile al fine di ottenere prodotti che siano sani, buoni e giusti per tutto, e su questo non siamo gli unici, ma ci sono molte aziende agricole che lavorano come noi qui intorno, e sarebbe importante per i cittadini romani sostenere questa campagna che dona molti prodotti interessanti per tutti”.

Siamo all’interno del Municipio IX, che ha istituito (primo a Roma) un marchio di denominazione di origine municipale (DOM9), di cosa si tratta?

‘’Il Municipio IX – rileva Barberini – contiene una buona fetta di campagna romana e siamo all’interno di quella che è la prima denominazione municipale nella quale possono entrare solo le aziende che praticano una agricoltura sostenibile dal punto di vIsta ambientale e sociale”.

Infine un’attenzione ai prodotti tipici della ricca campagna alle porte della Capitale. ‘’Come anticipato noi produciamo la melagrana sia fresca sia in succo, le nocciole e l’olio extra vergine di oliva – conclude Barberini – poi ci sono aziende che producono cereali e molti casari con i loro formaggi, e ancora una parte è dedicata alle orticole, insomma c’è molta varietà, per cui invito tutti a venirci a trovare nelle nostre aziende e saremo felici di raccontarvi la nostra storia e farvi assaggiare i nostri prodotti”.