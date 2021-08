Roma, al via riqualificazione viale Palmiro Togliatti

Raggi: Con il nostro programma 'Strade Nuove' lavoriamo molto nelle periferie per riportare decoro e sicurezza

“Con il nostro programma ‘Strade Nuove’ lavoriamo molto nelle periferie per riportare decoro e sicurezza. Molto spesso lo facciamo in sinergia con le società dei pubblici servizi per evitare di ripetere il lavoro due volte.

Dopo i loro interventi, infatti, le imprese devono ripristinare il manto stradale in maniera corretta altrimenti devono pagare e rifarli di nuovo. In questi giorni stiamo riqualificando viale Palmiro Togliatti, una delle strade più importanti del quadrante est della città. I pubblici servizi stanno lavorando nel tratto tra via Tiburtina e il tratto urbano dell’A24, un intervento che precede quello coordinato dal Dipartimento Simu per il restyling delle corsie preferenziali dove passano gli autobus. Questo è un altro cantiere molto atteso dai cittadini, anche dagli autisti Atac e dai taxi che nei mesi scorsi ci avevano segnalato problemi sul manto stradale”. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook.