Roma, Amazon non ha partecipato ad aste depositi Atac

Lo conferma il colosso dell'e-commerce americano

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Arriva la conferma da parte di Amazon. Il colosso americano dell’e-commerce non ha partecipato ad alcuna asta instituita per la vendita degli spazi atti ai depositi Atac. La notizia arriva per smentire le voci e le notizie che vedevano un interessamento verso questi depositi, più nello specifico quello di piazza Ragusa, a Roma.

Non più un mistero però il fatto che Amazon abbia con decisione puntato la Regione Lazio come sito nel quale costruire i propri magazzini, lo confermano gli impegni presi già a Colleferro, Passo Corese e in ultimo a Fiumicino.