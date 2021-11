Roma: approvati bilanci Farmacap, ora piano risanamento

"Perchè continui ad assicurare l'erogazione di un servizio pubblico strategico".

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

La Giunta comunale ha riavviato l’iter per l’approvazione dei bilanci di Farmacap dal 2013 al 2019, che saranno portati tempestivamente all’esame dell’Assemblea Capitolina per la definitiva approvazione. Un passo, spiega il Campidoglio, ritenuto necessario per accelerare il piano di risanamento della societa’. Con lo stesso obiettivo e’ stata approvata anche la delibera che riordina gli indirizzi di questa azienda, controllata al 100% dal Comune di Roma, che gestisce 45 farmacie comunali.

L’amministrazione capitolina, vista la difficile situazione finanziaria segnalata anche nei giorni scorsi dal Commissario Straordinario Jacopo Marzetti, ha deciso di accelerare il percorso di rilancio, stabilendo un termine di 30 giorni entro il quale il Commissario di Farmacap dovra’ formulare il piano di risanamento 2021-2023.

Questo documento viene ritenuto fondamentale dal Comune per poi valutare il piano di rilancio dell’azienda, che negli anni precedenti ha accumulato ingiustificate perdite per oltre 17 mln di euro.

Obiettivo della giunta e’ quello di garantire in tempi rapidi, all’interno del piano di razionalizzazione delle societa’ partecipate, l’elaborazione del definitivo piano di rilancio di Farmacap, perche’ continui ad assicurare l’erogazione di un servizio pubblico strategico.