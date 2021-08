Roma, Assemblea capitolina: ok a 3 emendamenti su bilancio

Uno stanzia fondi per ex depositi Atac

Sono stati licenziati i tre emendamenti di giunta riguardanti il documento di assestamento del bilancio. Tra questi c’è anche il n. 856, documento che ha acceso il confronto tra maggioranza M5s e opposizioni da giorni: l’emendamento riguarda lo stanziamento di fondi per permettere al Campidoglio di acquisire – facendo una controproposta all’asta – tre ex depositi di Atac che vanno ceduti come previsto dal concordato preventivo.

Così come per gli altri due, l’emendamento è stato illustrato dall’assessore al bilancio Gianni Lemmetti. “È stata posta con l’emendamento terzo di giunta una modifica al Documento unico di programmazione. Avevamo stanziato nel 2020 i fondi necessari, come chiesto dal dipartimento Mobilità, per consentire all’ente di partecipare alle aste degli immobili di proprietà di Atac inseriti nel concordato. Abbiamo raccolto con l’emendamento terzo la proposta di inserire nei documenti fondamentali dell’ente, e quindi negli obiettivi di Dup per il dipartimento Mobilità, espressamente la valutazione e l’indicazione d’acquisto degli immobili specifici con il prezzo d’acquisto che trovate nell’emendamento di giunta, con l’indicazione dell’utilizzo specifico, per consentire all’Assemblea capitolina di sancirlo ufficialmente”.

Per quanto riguarda invece gli altri due, queste le parole dell’assessore Lemmetti: “abbiamo inserito all’interno del primo emendamento di giunta la distribuzione di ulteriori risorse dei ristori, anche analizzando eventuali criticità che di qui alla fine dell’anno si potevano manifestare, predisponendo i nuovi accantonamenti, il ripristino del fondo di riserva per le passività potenziali dopo l’utilizzo per gli impieghi di emergenza”.

Il secondo emendamento di giunta è infine inerente a “il contenzioso con la Moreno Real Estate” e in questo” sono indicati anche fondi del React Eu in sostituzione di fondi ordinari, e il rifinanziamento di alcune opere del Simu nel Piano di opere pubbliche” ha concluso Lemmetti.