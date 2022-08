Roma: ‘Casa Tecnologie Emergenti’, al via bando per start up

Le domande di partecipazione all'avviso pubblico potranno essere presentate online, su piattaforma dedicata di Roma Capitale, fino alle ore 18 del 16 settembre 2022.

In partenza la seconda fase del progetto della “Casa delle Tecnologie Emergenti” di Roma: dopo l’inaugurazione di maggio e la call for ideas CTE360, e’ stato pubblicato il primo avviso pubblico rivolto a start up e finalizzato alla promozione di applicazioni delle tecnologie emergenti e delle reti 5G adottabili nel contesto di Roma Capitale. Il bando, informa il Campidoglio, vuole creare un modello unico per la nascita, lo sviluppo e l’innovazione di nuove imprese nel territorio romano, puntando su due settori strategici per Roma Capitale: mobilita’ e servizi al turismo. “Lanciamo oggi il primo avviso per la selezione di start-up per le attivita’ di accelerazione della Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma, un importante passo – dichiara l’assessora alle Attivita’ produttive, Monica Lucarelli – per far crescere sempre di piu’ il nostro ecosistema dell’innovazione e per favorire lo sviluppo di nuove soluzioni per la citta’”.

Una commissione di esperti valutera’ soluzioni progettuali innovative, scegliendo fino a 12 imprese che saranno ammesse al programma di accelerazione della CTE di Roma. Saranno premiati i progetti piu’ convincenti rivolti allo sviluppo di soluzioni basate su tecnologie emergenti come: intelligenza artificiale, internet of things, blockchain o tecnologie 5G applicate in ambito mobilita’ o turismo. Le start up selezionate avranno accesso a specifiche sessioni di presentazione della propria soluzione innovativa ai Corporate della Cte di Roma (ACEA, WindTRE e TIM), parteciperanno ai percorsi di accelerazione, ai workshop tematici organizzati con i partner istituzionali e tecnici La Sapienza, Luiss Guido Carli, Roma “Tor Vergata” e Roma Tre, Innova srl, LVenture Group spa, Peekaboo srl e potranno contare sul supporto nella definizione e gestione di eventuali progetti di validazione della soluzione innovativa. Nel corso di questo programma riceveranno un contributo, a titolo di rimborso spese sostenute per la progettualita’ premiata ed entrata a far parte del percorso di accelerazione.

Le domande di partecipazione all’avviso pubblico potranno essere presentate online, su piattaforma dedicata di Roma Capitale, fino alle ore 18 del 16 settembre 2022.