Roma: Commissioni, via libera a risanamento Farmacap

Presto il voto in aula.

Dalle commissioni capitoline arriva l’ok al piano di risanamento di Farmacap: presto il voto in aula. In seduta congiunta le commissioni capitoline Bilancio e Affari Sociali, presiedute dalle consigliere Dem Giulia Tempesta e Nella Converti, hanno espresso il parere favorevole alle tre delibere per l’approvazione dei bilanci dal 2013 della partecipata capitolina delle farmacie comunali, e il piano di risanamento per l’azienda della Giunta Gualtieri.

Durante la discussione non e’ stata accolta la richiesta del consigliere Marco Di Stefano, capogruppo di Fi-Udc, di rinviare il parere cosi’ da poter ricevere e prendere visione dei documenti inviati dai revisori dell’azienda alla Corte dei Conti e alla procura. “La maggioranza si e’ incontrata piu’ e piu’ volte su queste delibere, anche questa mattina presto – ha spiegato la capogruppo Pd Valeria Baglio nel corso della seduta -. Stiamo predisponendo per l’Aula degli emendamenti per migliorare il testo, la discussione tra noi e’ stata molto approfondita, ma dobbiamo assicurare un servizio pubblico alle zone marginali della citta’”.

“Siamo contenti che la maggioranza si confronti ma la discussione” va fatta “in commissione. Se e’ in arrivo un maxi-emendamento, allora potevate dircelo cosi’ non perdiamo tempo. Sono delibere delicate, dovrebbe esserci da parte della maggioranza tutto l’interesse per un lavoro ordinato in Aula – ha detto il consigliere Di Stefano -. Se nei chiarimenti che ho chiesto i revisori fanno cenno a dei documenti inviati a Corte dei Conti e Procura, sarebbe nel nostro interesse vederli. Non piace passare per il ‘pierino ma evitiamo pantomime in aula”, ha proseguito il capogruppo di Fi- Udc, decidendo quindi di non partecipare al voto. “La documentazione gia’ inviata e’ completa e riguarda tutto quello che e’ inerente le delibere e la loro valutazione”, ha risposto il capo di Gabinetto Albino Ruberti, presente alla seduta. “E’ chiaro che per la mancata approvazione di cosi’ tanti bilanci siamo di fronte a un caso quasi unico. Per questo abbiamo chiesto pareri preventivi alla Corte dei Conti e abbiamo lavorato al rafforzamento della norma con il Governo. Se si determina una perdita, l’amministrazione puo’ decidere di ripianarla o meno. Bisognerebbe chiedere a chi non ha approvato i precedenti bilanci perche’ non l’ha fatto. Ben venga un lavoro emendativo – ha sottolineato -, ma queste delibere stanziano le risorse necessarie, e individuano un percorso di risanamento”.

Il capo di Gabinetto ha pero’ sottolineato che il tempo “e’ una variabile importante: il 9 maggio, ad esempio, c’e’ la scadenza sul bando degli Hcp, uno di quei bandi dove Farmacap deve candidarsi con forza, e per questo spero che oggi stesso si arrivi al parere. Faccio un invito a fare presto, per evitare che il piano perda opportunita’ utili”, ha spiegato.