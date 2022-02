Roma: controlli su movida violenta, sanzioni tra San Lorenzo e Trastevere

Durante i controlli sono stati anche disposti arresti per furto di cellulare

Nell’ambito dei controlli interforze disposte dalla Questura di Roma nelle zone interessate dal fenomeno della movida e in particolare a San Lorenzo sono state verificate 288 persone e 55 locali, tra i quali otto sono stati sanzionati amministrativamente. Per due esercizi è stata disposta la chiusura temporanea di due e cinque giorni per violazioni della normativa anti Covid e per vendita di alcolici fuori orario. Un terzo locale è stato sanzionato e chiuso per tre giorni per il mancato rispetto delle misure anti assembramento. Sono cinque, invece, le attività sanzionate per violazioni tributarie e fiscali e impiego di lavoratori senza contratto. Infine, sono stati emessi 31 verbali per violazioni al codice della strada.

Nel corso dei controlli un ventenne sorpreso nella cessione di una dose di hashish in Piazza della Immacolata è stato bloccato e ora è sottoposto all’obbligo di firma: al ragazzo sono stati sequestrati due panetti di hashish, ciascuno di un etto e cinque dosi, oltre ad un bilancino di precisione e 900 euro in contanti. A Trastevere invece sono finiti in manette due algerini, di 21 e 29 anni, responsabili della rapina di un telefono cellulare ai danni di un italiano di 22 anni. Altre due persone sono state arrestate, una di 19 anni per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e un’altra di 41 anni per spaccio di droga. Infine sono due le denunce per porto di strumenti atti a offendere e oltraggio a pubblico ufficiale.