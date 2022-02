Roma: Corbucci, entro febbraio assunti vincitori concorso 2021

Bandito dal Campidoglio lo scorso anno per poco più di 1.500 posti.

“Oggi in Commissione Roma Capitale abbiamo dato risposte e tempistiche certe a tutti coloro che erano in attesa di notizie sulle procedure concorsuali indette nel 2021. Tutti i vincitori saranno assunti entro la fine di febbraio e le relative graduatorie rimarranno aperte secondo i tempi previsti dalla norma”. Lo afferma il presidente della Commissione Roma Capitale Riccardo Corbucci, consigliere Pd, parlando del concorso bandito dal Campidoglio lo scorso anno per poco piu’ di 1.500 posti.

“E’ alta l’attenzione che questa amministrazione ha nei confronti del piano assunzionale dell’ente – prosegue – lo dimostrano le maggiori risorse inserite a bilancio per la valorizzazione del personale capitolino e l’efficientamento dei servizi al cittadino”.

Attesa finita dunque per i vincitori del “concorsone” da 1512 posti, di cui 42 da dirigente, che si è svolto l’estate scorsa in piena pandemia portando nei padiglioni della Fiera di Roma circa 230mila candidati. Tra mascherine, distanziamento e file ordinate per l’ingresso e l’uscita, gli aspiranti dipendenti comunali si sono cimentati con una prova unica, scritta e digitale. 21 il punteggio minimo per risultare idonei.