Roma: da Giunta ok a 4,9 mln per manutenzione straordinaria scuole

Sindaco Gualtieri: è nostra priorità

La Giunta capitolina ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di Roma Capitale per un importo complessivo pari a quasi 4,9 milioni di euro. Un passaggio necessario ai fini dell’inserimento nel Piano triennale dei lavori pubblici allegato al Bilancio 2022-2024. Gli interventi verranno eseguiti attraverso l’affidamento di un Accordo quadro che avrà la durata di tre anni. La scelta di questo strumento consente infatti di garantire la realizzazione di lavori di natura più complessa ad integrazione e supporto di quelli già attuati dai Municipi.

Tra le lavorazioni incluse nell’Accordo quadro sono compresi i rifacimenti di impermeabilizzazioni e manti di copertura, di pavimentazioni interne ed esterne, di intonaci e ritinteggiature. Sono previsti, inoltre, la revisione o la sostituzione degli infissi, il rifacimento degli impianti di smaltimento di acque meteoriche o di scarico, la riparazione o sostituzione degli impianti idrico-igienico-sanitari. Proprio per la loro peculiarità, gli interventi di manutenzione straordinaria saranno programmati in base alle richieste prioritarie pervenute dai Municipi.

“La manutenzione delle scuole di Roma Capitale è stata da subito la nostra priorità – ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri – garantendo qualità e sicurezza delle strutture e la conseguente possibilità che rappresentino sempre più luoghi vivi e protagonisti all’interno della comunità. Nei piccoli interventi come nei grandi investimenti prosegue il nostro piano di messa in sicurezza e di efficientamento energetico della rete scolastica cittadina, sia con fondi comunali, regionali e statali, che massimizzando le risorse previste dal Pnrr”.

“Mettiamo in campo ulteriori investimenti per il rilancio delle nostre scuole. La soluzione dell’Accordo quadro consentirà di perseguire al meglio un duplice obiettivo, quello di assicurare ai bambini e alle famiglie una continuità di intervento e quello di migliorare complessivamente le condizioni di sicurezza degli edifici scolastici e la loro funzionalità in rapporto alle attività educative che devono ospitare”, così l’assessore ai Lavori Pubblici e alle Infrastrutture Ornella Segnalini.