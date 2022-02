Roma: da Giunta ok partecipazione a bandi Pnrr per scuole, palestre e mense

Gualtieri: "Rafforziamo offerta scolastica in periferia"

La Giunta capitolina, nella seduta odierna, ha approvato tre delibere relative alle proposte per la partecipazione di Roma Capitale agli avvisi pubblici per finanziare, nell’ambito delle risorse del Pnrr, la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole dell’infanzia, per la messa in sicurezza e la realizzazione di mense e palestre scolastiche.

Nell’ottica del potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione e, nello specifico, in merito al “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia” la Giunta Capitolina ha presentato, con una delibera, una serie di proposte che hanno come obiettivo quello di costruire, riqualificare e mettere in sicurezza asili nido e scuole dell’infanzia, non solo per migliorare l’offerta educativa ma anche per offrire un aiuto concreto alle famiglie e un incoraggiamento alla partecipazione delle donne al mondo del lavoro.

Con la seconda delibera per la realizzazione o la messa in sicurezza delle mense scolastiche, si punta a potenziare la formula del tempo pieno attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi. Un progetto che ha l’obiettivo di rendere le scuole sempre piu’ aperte al territorio, estendendo il tempo pieno anche oltre l’orario scolastico e garantendo una sempre maggiore offerta formativa al fine di accogliere la necessita’ delle famiglie di conciliare vita personale e vita lavorativa.

La terza delibera riguarda la messa in sicurezza o la realizzazione di palestre scolastiche attraverso le quali l’Amministrazione Capitolina intende favorire le attivita’ sportive e i corretti stili di vita nelle scuole al fine di combattere l’abbandono scolastico, incentivare l’inclusione sociale e rafforzare le attitudini personali dei ragazzi.

“Rafforziamo l’offerta scolastica in periferia – ha spiegato il Sindaco Roberto Gualtieri – intervenendo con la realizzazione di nuovi asili o con riqualificazioni, migliorando l’offerta educativa e i servizi a disposizione di famiglie e bambini. Vogliamo dotare Roma di una rete scolastica all’altezza delle sue esigenze e, anche grazie all’opportunita’ rappresentata dal Pnrr, abbiamo l’occasione di trasformare questa citta’, rendendola sempre di piu’ un’autentica comunita’ educante”, ha concluso il Sindaco.

“Cerchiamo di sfruttare al meglio l’opportunita’ del Pnrr per dare a Roma tanti interventi in un settore di particolare sensibilita’ per i cittadini come quello dei servizi e della sicurezza dei nostri figli nell’ambiente scolastico” ha spiegato l’assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini. “Si tratta di una grande sfida per questa Amministrazione, per realizzare o riqualificare asili, mense e palestre scolastiche – ha concluso – garantendo un’offerta educativa migliore ai cittadini, investendo sui corretti stili di vita, e liberando, cosi’, piu’ tempo per le famiglie”.