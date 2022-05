Roma: Dehors ‘selvaggi’ in centro, Municipio I chiede più regole

Assessora Attività produttive: verso delibera condivisa

Regole differenziate e piu’ stringenti per i Dehors della Capitale perche’ la situazione, soprattutto nel Municipio I di Roma, sarebbe “fuori controllo” dopo il Covid. La commissione capitolina Commercio, presieduta dal consigliere Pd Andrea Alemanni, sta lavorando sulle occupazioni di suolo pubblico nell’area del centro storico. Nella seduta odierna l’assessore al commercio del I Municipio Iacopo Scata’ ha lanciato un grido d’allarme sulla moltiplicazione “fuori controllo” dei Dehors nel centro di Roma: “Siamo a oltre 3mila occupazioni con regole Covid sulle oltre 6mila in tutta la citta’: una esagerazione di richieste che non riusciamo a controllare, ne’ per quanto riguarda gli schiamazzi ne’ per le metrature”.

Nel I Municipio “si concentra oltre il 50% dei Dehors nati con il Covid, seguito dal II Municipio con circa mille presenze, e un centinaio ciascuno nei rimanenti municipi”, ha spiegato il presidente Alemanni. Il I Municipio, nella seduta odierna di commissione cui ha preso parte anche l’assessora capitolina alle Attivita’ produttive Monica Lucarelli, ha chiesto “che nella delibera ponte con cui l’amministrazione intende superare la fase emergenziale, ci siano aggiustamenti che servano a ridurre le occupazioni Covid in I Municipio”.

Il Municipio propone per la propria area “il blocco delle nuove Osp, regole piu’ precise per la determinazione delle metrature, e che si specifichino bene i diritti dei terzi che non devono essere lesi”.

L’assessora Lucarelli ha annunciato che l’amministrazione intende “tenere insieme le varie necessita’: consentire agli esercenti di lavorare, in questo momento di ripresa in cui sta tornando il turismo in citta’, ma anche tenere in considerazione la necessita’ di una vita in quella parte della citta’. Nella fase Covid si e’ chiuso un occhio, forse due, ma dobbiamo assolutamente tornare a una situazione nelle regole”, ha spiegato. “Tra oggi e domani – ha spiegato Lucarelli – arriveremo a definire una delibera, in cui abbiamo recepito indicazioni arrivati dalla commissione, dai consiglieri, ma anche dalle categorie, che adesso abbiamo passato al dipartimento Mobilita’ per gli aspetti di competenza, per arrivare a una delibera congiunta”.

“Una delibera che passasse per la Giunta – ha ricordato Lucarelli – avrebbe un iter piu’ lungo di una delibera di commissione che arriva dritta in Aula. Per questo auspico una stretta collaborazione per una soluzione rapida della situazione”.