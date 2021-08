Roma: dieci bici a pedalata assistita donate a Polizia locale

Raggi: "Aumentano i mezzi a disposizione dei nostri agenti". Calenda, Raggi celebra 10 bici, giuro non eèfake news

Share on WhatsApp

Share on LinkedIn

Da ieri nuove bici a pedalata assistita sono entrate a far parte della flotta dei veicoli di servizio della Polizia locale di Roma Capitale. Questi mezzi, che si vanno ad aggiungere ai velocipedi già in dotazione al Corpo, sono stati forniti in comodato d’uso gratuito da @Lime, importante azienda di micromobilità impegnata a promuovere e diffondere forme di mobilità condivisa nel segno dell’innovazione e della sostenibilità ambientale.

Dopo le auto ibride e le biciclette già in uso agli agenti, con questi ulteriori strumenti prosegue l’impegno della Polizia locale nel coniugare le attività di vigilanza ad una mobilità sempre più green.

“Aumentano i mezzi a disposizione dei nostri agenti della Polizia Locale. Altre 10 bici a pedalata assistita sono entrate a far parte della flotta del Corpo di Roma Capitale. Veicoli forniti in comodato d’uso gratuito da Lime, azienda di micromobilita’”. Lo scrive, su Twitter, la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Non si fanno attendere i commenti degli avversari politici.

“Giuro. Non e’ una fake news. Raggi celebra dieci, scusate, ripeto, dieci biciclette per la Polizia Locale”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma.