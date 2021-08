Roma, domani sera bus deviati a Santa Maria Maggiore

Bus deviati in occasioni della rievocazione storica "Miracolo della Madonna della Neve"

Bus deviati dalle 21 alle 24 domani sera nei pressi delle Basilica Papale di Santa Maria Maggiore; in programma c’è la rievocazione storica del “Miracolo della Madonna della Neve”. Le strade interessate alla chiusura sono: piazza di Santa Maria Maggiore, via dell’Esquilino, via Liberiana, via Carlo Alberto e via Merulana (da piazza di Santa Maria Maggiore a largo Brancaccio).

Tutti i bus in servizio che nel loro itinerario presentano queste strade saranno deviati, fa sapere Roma servizi per la mobilità in una nota.